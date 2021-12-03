中國外交部網站3日消息，中國國務委員兼外長王毅2日在浙江安吉與越南外長裴青山會談。王毅說，中越同為共產黨領導的社會主義國家，都走出了符合自身國情的發展道路，要不忘初心、堅定信心、團結一心，為捍衛兩國社會主義事業和人類發展進步事業作出各自貢獻。裴青山表示，中國是為越南提供疫苗最多的國家，越方對此深懷感激。作為真誠親密的同志和近鄰，越南始終支持中國更加發展壯大，支持中國在國際上發揮更大作用。

王毅表示，今年對中越兩國和雙邊關係十分重要。中共慶祝建黨百年，召開十九屆六中全會，越南順利完成黨政領導集體換屆，錨定建黨建國兩個百年奮鬥目標。兩國守望相助情誼和務實合作韌勁在抗擊疫情中得到充分顯現，這也是中越構建具有戰略意義命運共同體的應有之義。要以兩黨兩國最高領導人共識為指引，攜手推動中越全面戰略合作夥伴關係持續健康穩定發展。

雙方就雙邊關係和各領域合作深入交換意見，一致認為會談真誠開放、充滿同志情誼，進一步鞏固了互信，夯實了傳統友好，取得了務實成果。雙方就規劃好下階段合作、為雙邊關係不斷注入新的內涵達成重要共識。

一是加強政治引領。保持高層緊密溝通，充分發揮黨際、外交、國防和執法安全領域合作機制作用，加強戰略性、全域性問題的交流，不斷擴大共識。

二是深化互利合作。雙方對今年兩國貿易額有望歷史性突破2000億美元表示滿意，同意進一步加強發展戰略對接，為雙方務實合作增添新動力。共同努力保障供應鏈、產業鏈穩定暢通，推進區域互聯互通。

三是加強抗疫合作。中方將繼續向越方提供抗疫物資和疫苗。雙方同意支援兩國企業在政府指導下加快推進在越疫苗灌裝合作，進一步探討疫苗接種互認、能力建設、傳統中醫藥應用等合作。

四是夯實民意基礎。深化兩國青年、地方等民間合作，增進兩國人民相互瞭解，推動中越傳統友誼薪火相傳。

雙方就中國—東協合作進行了深入溝通。王毅說，中國東協建立對話夥伴關係30周年紀念峰會成功舉行，開啟了雙方關係的新篇章。2022年是落實中國東協全面戰略夥伴關係開局之年，中方願同越方和東協各國一道，及時升級中國東協全面戰略夥伴關係行動計畫，實現雙方關係更高品質更高水準發展。裴青山對此表示贊同。

雙方就全球發展問題交換看法。王毅說，習近平主席提出的全球發展倡議得到國際社會積極回應和支持，中方願同包括越方在內的東協各國一道，根據各國發展需求制定合作規劃，形成國際合力，為加快推進聯合國2030年可持續發展議程提供助力。裴青山表示，東協認同這一重要倡議，願同中方探討具體落實舉措，共同推動全球可持續發展。

雙方還就海上問題交換了意見，一致認為要共同努力，推進海上合作，為兩國關係注入更多正能量。