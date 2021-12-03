今(3)日為國際身心障礙者日，教育部公布首部「特殊教育法規易讀手冊」，透過轉譯成易讀易懂的文字與插圖，協助身心障礙生、家長與老師互動使用。

教育部今日舉行記者會，首度對外呈現「特殊教育法規易讀手冊」，也邀集參與編輯手冊的學者專家一同與會。

教育部次長林騰蛟表示，「特殊教育法規易讀手冊」的編纂主要配合特殊教育法規，講求確保身心障礙學生，能兼顧優質教育與社會發展的融合教育環境，且能夠自由地尋求、接收、傳遞資訊與思想的作法。

林騰蛟指出，手冊的易讀製作過程，邀請許多學者專家、民間團體、家長及學生參與篩選重要特教法規內容，並反覆品管審查及修正，透過轉譯成易讀易懂的文字與插圖，以符合閱讀需求者理解的特殊教育法易讀內容。

中華民國智障者家長總會理事長劉貞鳳提到，「特殊教育法規易讀手冊」的推出，對身障生的自主、自立、自決，有很大的幫助，有助於學習。

「特殊教育法規易讀手冊」排版簡單且容易閱讀，書中編排顏色對比清楚、字體調得較大、內容口語化並搭配合適插圖，對於有閱讀需求者，除了心智障礙者、學習障礙者外，文化不利者都可適用，且內容搭配學生需要的支持服務及學習計畫活動，也適合學生、家長和老師討論及互動使用。相關資訊可參考「全國特殊教育網」。