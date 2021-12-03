2021台中糕餅暨特色伴手禮展售活動祭出多項折扣好康及抽獎。（台中市經發局提供／王文吉台中傳真）

2021台中糕餅暨特色伴手禮展售活動移師素有「餅窟」之稱的豐原，明日下午將在太平洋百貨前登場，30家糕餅、特色伴手禮皆提供買二送一限量優惠，持紙本消費券再享加碼折扣。此外，消費累計滿500元可抽Gogoro、iPhone13、液晶電視等大獎，滿3000元就可現場兌換限量好禮「便攜式暖暖器行動電源」。

揮別疫情期間低迷景氣，今年台中購物節發揮振興經濟、提高消費力效果，截至2日為止，累積登錄金額達229億元，APP下載達105萬次。經發局長張峯源表示，購物節期間辦理多項活動炒熱買氣，4日在豐原的展售會將抽出現金好禮，也結合行動支付優惠，加碼好康折扣。

豐原場展售活動有30家糕餅及特色好禮店家參與，活動前釋出限量100名的600元消費券已迅速索取完畢，可見民眾參與十分踴躍，搭配滿額送年度摸彩券及精品小禮，好康滿滿。

經發局長張峯源提到，因應「零接觸商機」，行動支付已成為防疫新生活消費模式，為提高普及率，已輔導補助超過1500間店家申辦；此次特別結合「台中市行動支付倍增計畫」，讓各攤位均有行動支付服務，並祭出「單筆滿500元現折100元」限量1000張優惠券。

經發局補充說明，此次活動將配合「台中購物節」現場抽出1000位5000元現金、12位10萬元及市長加碼1支iPhone13得主。此外，現場消費金額登錄購物節APP還可3倍累計，參與抽現金、抽好宅。台中糕餅和特色伴手禮聞名全台，歡迎大家趁豐原場展售活動一次購足。