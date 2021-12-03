這個月18日就要舉辦四項公投投票，宜蘭縣養豬協會理事長賴天立今（3）日出席宜蘭縣政府所舉辦的「豬事皆宜」活動，接受媒體採訪時表示，台灣自己將瘦肉精列為違法的禁藥，結果卻要進口萊豬讓大家吃，大家真的覺得莫名其妙，全台的養豬戶都在想「怎麼會這樣」？

宜蘭縣政府3日舉行「豬事皆宜」呷好豬生活運動，邀請縣內的養豬業者、肉羹及美食專家一同推銷宜蘭縣的美味肉羹小吃。

對於本月18日將登場的四大公投投票，宜蘭縣養豬協會理事長賴天立受訪時表示，目前台灣養豬戶都沒有使用瘦肉精、政府也不允許，一旦開放萊豬進口，對台灣養豬戶的衝擊會很大。

賴天立說，肉品加工業一定會採用比較便宜的材料，有人說的進口的豬價都是一樣的價格，這是不可能的事情，一級的產品與二、三級的產品價格一定會有差別，因此萊豬能夠不進來就盡量不要進來。

賴天立還說，全台灣的養豬戶都覺得政府很矛盾，台灣這邊將瘦肉精列為違法的禁藥，結果卻要進口萊豬讓大家吃，一方面要開放外國使用萊劑的豬肉進來，台灣自己的養豬戶卻不能使用瘦肉精，真的覺得莫名其妙，全台的養豬戶都在想「怎麼會這樣？」

賴天立無奈地表示，站在農民的立場來說，農民真的是最無力、最基層的行業，有委屈要跟誰說？政府如果不照顧農民，再怎麼說也沒用；擔心萊豬是一定會擔心，但「遇到了」，還能怎麼辦？