現今社會各式車輛滿街跑，汽車美容市場商機龐大，北市勞動局長陳信瑜表示，北市職能發展學院因應產業需求，培育專業技術人才，辦理「汽車美容職能進修班」88小時訓練課程，即日起開放報名至12月6日。

陳信瑜指出，在這文憑不保證高就業機會的時代，要擁有專業的職能技術，才能夠提升職場競爭力，創造更寬廣的出路；有需求就有商機，從洗車工、擦車工、汽車清潔員、打蠟師到專業汽車美容技師，市場也慢慢走向精緻化。 陳信瑜說，除人力需求增加外要求更細緻，但技術好的人員尋找不易，常常人員流動大，造成施工車輛品質不穩定，透過專業汽車美容職能進修課程，訓練汽車美容技術專業，提供想提升個人職業能力的人更多的選擇。

北市職能發展學院「汽車美容職能進修班」，從漆面概論與美容基礎原理、車身內外清潔、汽車漆面保護作業，到相關的機器設備與使用，深入淺出教授汽車美容專業知識與技巧並實地操作。

「汽車美容職能進修班」上課日期為111年1月8日至111年3月19日每周六08：30~17：05 （2月5日不上課），開放網路報名至110年12月6日17：00。若想進一步獲取職能學院課程相關訊息，歡迎至學院網站查詢，或電洽02-28721940。