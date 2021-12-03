呂嫌犯案模式頗為老練，於躲藏期間為逃避警方追緝，也試圖與友人外出用餐時、趁機變換騎乘的交通工具，以誤導警方追緝。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市路竹區今年11月底發生一家藝品店凌晨遭竊賊竊取鑽石、玉器及墨玉等百件精品，警方獲報後調閱監視器，循線查獲去年才假釋出獄的69歲呂姓嫌犯涉案，員警發現其犯案手法頗為老練，果然一查竊齡長達57年，警方掌握其行蹤，於鼓山區汽車旅館將他拘捕到案，並取回贓物，偵訊後依加重竊盜罪移送法辦。

湖內警分局路竹分駐所於11月29日接獲某藝品店老闆報案，稱凌晨遭到竊賊侵入其經營之藝品店，竊取店內櫃上的鑽石、玉器、手鐲、墨玉百件，損失金額尚待專業鑑價單位估價當中。

警方受理報案後，立即組成專案小組，調閱案發現場及歹徒逃逸路線沿線監視器影像資料，經比對後，發現去年假釋出獄，現仍在保護管束期間的呂姓嫌犯涉嫌重大。

警方調查，呂嫌從高雄市區騎機車到路竹區犯案，犯案後隨即將贓物藏放於台南市佳里地區藏身處所，隨後再騎機車返回高雄市前金區公寓內躲藏，其犯案模式頗為老練，呂嫌於躲藏期間為逃避警方追緝，也試圖與友人外出用餐時、趁機變換騎乘的交通工具，以誤導警方追緝。

專案小組鍥而不捨的追緝，終於在鼓山區龍德路上某汽車旅館內將呂姓犯嫌拘捕到案，並至台南市佳里區取回贓證物，全案詢問後依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方調查發現，呂嫌自13歲開始行竊，竊齡長達57年，遠大於本案承辦員警，據一名資深刑警指出，呂姓慣竊精通珠寶及玉石等精品，其輩份不亞於「南偷」大盜辛逸民。

專案小組訪查李姓被害人得知，墨玉係非常珍貴與稀少，原產於中國大陸雲南地區，通體黑亮，透光後呈青色，曾經在玉市交易市場風行一時，難怪吸引精通玉品的呂姓慣竊，不惜遠從市區來到北高雄路竹地區竊取墨玉。