日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，看好聯電(2303)、美光的擴大合作，群聯將成最大受益者，有機會因此2022年自聯電手中搶下更多產能，將其目標價由480元調升到546元，維持買進評等。

日系外資表示，聯電、美光握手言和，美光更宣布有意擴大與聯電的業務關係，相信美光將能夠從聯電獲得更多產能支持，特別是對於控制器和PMIC的28/40/55/110/180奈米產能，而群聯是聯電最大的NAND控制器客戶，與美光有著密切的業務關係，故相信群聯將成為美光和聯電和解的受益者，有鑑於此，提高群聯2022年盈利預測5%，目標價由480元調升到546元，維持買進評等，以反映在美光推動下業務的發展空間。

日系外資表示，群聯有機會在2022年獲得更多來自美光的訂單，群聯估計，由於群聯可能會從聯電獲得更多的產能支持，群聯將有機會能夠滿足美光潛在的額外訂單，包括車用、行動等關鍵客戶，這將有機會讓群聯的營收在2022年增加1億美元。

另外，日系外資表示，由於NAND製造商目前正在遷移到更高階的3D NAND，加上看到Kioxia(鎧俠)的3D NAND遷移不是很順利，因此，NAND供應不太可能充足，2022年NAND供需前景可能會變得越來越積極。