隨著具高度傳染性的Omicron新冠變種病毒快速在全球擴散，美國總統拜登周四宣布新的抗疫策略，但也重申不會實施封鎖措施。在美國已經出現第一個Omicron社區感染病例後，最新數據顯示已有5個州出現確診者，紐約州稍早前證實紐約市大都會區已經有5個確診病例。

拜登總統周四表示，今年冬季他對抗新冠疫情的計畫不包括重啟封鎖，也不會擴大現行的疫苖接種規定。拜登表示，政府不會關閉經濟活動，也不會實施封鎖措施，但會推進大規模疫苗接種、促進加強劑普及，以及進行更多的病毒檢測。

在世界各地政府正急忙遏阻Omicron病毒傳播之際，拜登語氣堅決地提出警告，他表示今年冬天的感染數一定會增加。

繼加州、明尼蘇達、科羅拉多和夏威夷之後，紐約州州長Kathy Hochul周四晚間宣布，該州官員已證實紐約市大都會區出現5個Omicron病毒確診病例，並使全美Omicron確診病例達到8人。

紐約市衛生局局長David Chokshi表示，這些病例顯示Omicron已經在社區傳播開來，而非僅限於入境旅客。不過，紐約州長Hochul表示，這不代表她會要求大規模封鎖。

根據拜登新發布的防疫計畫，無論疫苗接種情況為何，所有入境美國的國際旅客都必須出示出發前一日內的病毒陰性檢測證明。此外，要求在飛機、火車和公共交通工具上戴口罩的規定，將延長至3月18日。

美國政府官員表示，這項新的境管規定將自下周一生效。

此外，美國政府將要求私人醫療保險公司讓他們多達1.5億名客戶全額報銷新冠病毒居家快篩費用，政付也將透過偏鄉診所和健康中心為沒有投保的人免費再提供5000萬劑病毒檢測。

當美國政府正全力防堵Omicron病毒擴散之際，不幸的是美國各地的染疫住院人數已再度攀升。

根據美國疾病管制和預防中心（CDC）的數據，Omicron病毒對於美國染疫病例或住院人數的影響仍然微乎其微，目前Delta變種病毒仍占所有新確診病例的99%以上。

去年9月初當Delta疫情達到高峰時，美國有超過10萬人住院。現在雖然距離當時的嚴竣情況甚遠，但隨著北方氣候轉冷，以及人們在年底的重要假期團聚，目前美國的重症病例已經開始回升。

根據美國衛服部截至周三的7天平均數據，目前約有56000名美國人染疫住院，較前一周增加8%，並較11月10日創下的近期低點增加20%。