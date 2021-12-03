張學友《學友．經典》世界巡迴演唱會4品項影音商品已開放預購。（環球音樂提供）

張學友歷時2年3個月，在全球舉行223場、現場觀眾超過450萬的「A CLASSIC TOUR學友‧經典」世界巡迴演唱會，將同時發行台北、香港站兩款共4品項影音紀錄產品，以4K畫面完整重現歌神演出經典畫面，首批生產更由德國、奧地利壓製CD及限量藍光BD。

「A CLASSIC TOUR學友‧經典」世界巡迴演唱會自2016年10月21日至2019年1月29日，結合32人大型樂團暨管弦樂編制、攜手200餘位國際級幕後團隊與工作人員，動員超過30名專業舞者、特技演員，並由張學友本人親自擔任藝術總監，打造出LED360度超立體四面台及10套服裝造型，創造令全世界歌迷感動破表、回味無窮的現場演出。

台北、香港站的影像皆以4K畫面零死角紀錄演出橋段，包括從唱盤中以優雅紳仕打扮登場的〈我與你〉、〈非常夏日〉的森巴感百老匯音樂劇大型歌舞表演；以及在浪漫月光下、乘著大型紙船在海洋般舞台演唱的〈離人〉；以搖滾唱腔演繹的〈野貓之戀〉、〈餓狼傳說〉、自熔岩舞台中央升起、象徵演唱會淬鍊經典的〈我醒著做夢〉；加上嘉年華會風格的〈如果‧愛〉等，40餘首經典曲目令人目不暇給。

首批預購限量生產CD、藍光BD則分別由德國、奧地利打造、空運來台。銀色裝幀的《學友．經典 世界巡迴演唱會 台北站》紀錄巡迴初始，金色裝幀的《學友．經典 世界巡迴演唱會 香港站 再見篇》則帶來巡迴終場香港紅磡體育館的熱烈不捨。3CD版本皆附72頁現場寫真長方形精裝別冊；藍光BD版本的36頁精裝別冊則紀錄兩站不同的舞台、服裝設計草稿，忠實呈現「歌神」在舞台前、後各具魅力、鉅細靡遺，如同歌神的希望：「原原本本的，把歌曲的感覺帶給大家，也希望大家可以跟著音樂，快樂的時候快樂、開心的時候開心、感動的時候感動。」