32歲奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）2015年以《不存在的房間》奪獎，2年前她挑戰漫威電影演出《驚奇隊長》主角「卡蘿丹佛斯」。近日，她在IG難得分享自己性感照片，可見她細肩帶黑色小禮服上身，側露半球和肋骨曲線，下半身不僅大露腿，強壯的肌肉線條更被網友讚有如性感女王。

2年前布麗拉森參加MTV影視大獎時，所主演的《驚奇隊長》獲得最佳動作場面獎，上台時她特別帶著自己拍戲時的兩位替身，強調：「沒有她們，我無法完成這部電影」，並感謝都是因為有這兩位同伴，自己才能化身為在螢幕上看起來很強大的驚奇隊長，最後更邀請兩位替身演員致詞，可見布麗拉森的暖心體貼及懂得感恩。

布麗拉森將參與的《驚奇隊長》續集令人期待。（圖／達志影像）

《復仇者聯盟4》結束後，也正式進入漫威的第四階段，除了《蜘蛛人》、《奇異博士》的續集令人期待外，在《復仇者聯盟4》中及時救援的驚奇隊長續集也令人好奇，今年5月布麗拉森便曬出一支健身中的影片，可見她綁著馬尾，身上穿著運動BRA和緊身運動褲，在教練指引下挑戰單手引體向上動作，做完後開心歡呼，被網友推測正是為了《驚奇隊長》續集積極健身。

號稱漫威宇宙最強健身女英雄的布麗拉森，今稍早分享多張定裝照片，照片中她難得穿上性感禮服，裡面看似沒穿，從側面一看明顯可見半球及肋骨，上半身看似激瘦不少，而下半身大腿與小腿的肌肉線條又相當明顯，引來網友讚：「我要把這張照片印出來掛在房間裡」、「Wow」、「QUEEEEEEN」、「大美女不要減肥過頭，變太瘦了」。