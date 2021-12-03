台中太陽神排球隊4、5兩日在台體大體育館迎接今年企業排球聯賽第一個主場周，連續兩天對決conti隊，並在主場發起「台中太陽神約會日」主題日活動，球員將換上全新粉色球衣迎接所有到場的球迷，歡迎球迷一起加油。

運動局表示，今年企業排球聯賽17年，太陽神主場將於12月4、5、11、12日連續兩個週末於台體大體育館舉行，主場活動規劃包含賽前限額球迷擊掌會、商品部一日店長、排球情人合照活動等，更推出限量家庭席，包含門票、應援小物與簡易餐點。

期盼透過家庭席規劃，營造歡樂氣氛，另有限量「太陽神(APOLLO)客製雞蛋糕」、台中特產太陽餅、熱飲等應援好禮，歡迎球迷參加。

台中太陽神排球隊陣容多為豐原高商排球隊校友組成，並延攬如黃金左手吳宗軒、自由球員小巨人簡偉倫、企業排球聯賽人氣王高偉誠、高人氣的焦璿誠，球隊總教練莊世賢曾帶領該校排球隊勇闖HVL高中排球聯賽七連霸，成績斐然，球團結合台中在地企業、民間團體及台中市體育總會排球委員會的支持，與市府一同培育更多排球人才，發揚台中排球運動風氣。

運動局指出，台中市長盧秀燕上任後打造「酷運動、酷城市」，運動局持續與台中市體育總會排球委員會合作推廣排球運動，今年舉辦市長盃排球錦標賽、主委盃排球錦標賽、台中太陽神盃全國排球邀請賽，扎根基層，培植排球人才，培養許多優秀隊伍，今年全國運台中排球代表隊也榮獲2銀佳績。