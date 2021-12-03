新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」蔓延，南非單日確診數倍增。外交部今天表示，我駐南非代表處2名人員分別於11月25日及30日確診，2名人員已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。不過外交部並未對是否為確診新型變種病毒做出說明。

外交部指出，該2名同仁因業務往來密切而先後感染，為防止疫情擴散，我駐南非代表處已安排辦公室進行全面消毒及有接觸史的同仁進行PCR檢測，並請同仁與眷屬注意自身健康狀況，若身體出現不適，應立即通報。

我駐南非代表處自上月22日起已恢復正常辦公與對外領務服務，但考量近期變種病毒肆虐，駐處辦公方式將依據當地疫情進行調整；若有變動，將於第一時間對外公告。國人如有緊急協助需求，請撥打我駐南非代表處緊急聯絡電話：（＋27）828029380（南非境內請直撥0828029380）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。