女星天心出道超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，近年將事業重心放在戲劇上的她，可以說辛苦有了代價，多次榮獲金鐘獎肯定，而私下作風親民溫暖的她，從不吝在社群上跟粉絲保持互動，分享有趣的日常生活，昨天(12/2)她就透露自己包緊緊搭捷運，本以為低調無人知，不料出了大糗，讓她又痛又傻眼。

天心多才多藝，近年多將心思放在戲劇上，演出《我的完美男人》、《親愛的，我愛上別人了》、《一把青》、《最佳利益》、《俗女養成記2》等，都叫好叫座，也以《我的完美男人》拿下金鐘視后，而感情上，天心2016年終結黃金剩女身份，甜嫁南韓攝影師金榮敏，如今雖因疫情分隔兩地，但4年來夫妻感情始終甜蜜，羨煞不少人。

經常在IG分享生活點滴的天心，昨天貼出搭捷運的自拍照，她一頭捲髮披散，幾乎沒上妝，還戴著素色口罩，並戴上耳機，十足的低調，而在車廂裡滿滿都是人的情況下，天心透露差點自毀這份低調樸素，她在座位上甩了個頭髮，不料一個用力過猛，腦袋直接砸在身後的鐵桿子上，發出驚天響聲。

但天心透露，這麼糗又醒目的事情發生，但她仍沒被認出，是因為臉擋住了，「謝謝口罩救我一命」，眾人覺得好笑又心疼，忙安慰：「欄杆真不應該」、「要注意安全啊」，也有人開玩笑：「我忍不住的笑了」、「鐵桿沒事吧」，但撇開這些，大家都想在路上跟天心巧遇。