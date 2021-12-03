前股王大立光儘管實施庫藏股，但股價今(3日)一度跌破2000元大關，並遭高速傳輸晶片廠廠祥碩超車，掉出台股前5大，落居第6高價股。

大立光開盤以2005元、下跌10元開出，早盤一度失守2000元整數大關，來到1995元，隨即出現買單承接，股價大多維持在2000元之上。大立光今年以來，不僅痛失股王寶座，股價甚至一路被超車，2周前才剛退居高價股老5，不料，今日盤中連第5名都不保，掉到老6。

股價今超車大立光的祥碩早盤以2010元、下跌5元開出，早盤股價一度站上2040元，擠下大立光，坐上第5高價股，後股價下跌至1985元，目前股價與大立光呈現拉鋸。

高價股今日股價大多表現不佳，矽力-KY穩居台股股王寶座，股價在4000餘元之譜，股后信驊股價也有「3」字頭，至於股價排名第3至第6名的譜瑞-KY、力旺、祥碩、大立光，股價多在2000元附近。