原在美國密西根大學化學系任職的朱姓教授為了照顧年邁的母親，去年離職返家，希望在母親名下的土地種植果樹創業，因此報名「鏟裝機挖土機雙技能訓鍊班」甄試，朱男在筆試拿到88分成績，但口試卻只有38分，導致他甄試落榜，朱男質疑考官因為他「學歷太高」遭受不公平評分，因此，提出行政訴訟，但法官認為朱男是為了省稅金自行整地才報考，不符合職訓目的，判他敗訴。

判決指出，54歲的朱男原畢業於清華大學材料科學工程博士班，曾先後在全新光電、工研院、美國密西根大學化學系等處任職，後因其母年事已高，決定離職返家照顧母親，並欲在母親名下約4甲多的農地進行大規模「機械化」整地開墾與油茶創業，廣種3000顆「細葉山茶樹」，當作主要經濟作物，再以「二氧化碳超臨界流體」萃取「小果粒苦茶油」，行銷全世界。

但若僱工整地每日工資約需7000元，且還要花費數個月時間整理，因此打算購入鏟裝機、挖土機等農耕設備自行整地，朱男上網搜尋全國各縣市勞工局辦理鏟裝機挖土機的職業訓練，但大多以證照考試為受訓目標，參訓時間通常未逾50小時，而高市勞工局訓就中心委託民間公司舉辦的訓練時間則高達400小時，且包含機器維修等學習項目，朱男受該課程內容吸引報名參訓。

朱男花了2個月時間準備考試，還特地從北部南下應試，雖然朱男筆試成績高達88分，但口試成績卻只拿到38分，總平均為63分，由於他符合中高齡者身分，成績加權3％，最後成績為64.89分，但因最低正取分數為70分，所以只拿下備取第5名的成績。

朱男落榜後提出訴願，認為考官以他的「學歷太高」、「筆試成績太高分」或「過去在學校所獲得的教育資源已經夠多」為由，刻意打壓排擠，使他無法正取參訓，將此職訓機會優先讓給他人，這不是「真平等」而是「假平等」，但朱男提的訴願遭到駁回，因此向法院提出行政訴訟討公道。

高雄高等行政法院審理時，法官調閱口試時的錄音檔，發現朱男向考官表示，農地現在雜草蔓生，媽媽現在已經90歲，年紀蠻大，有問過地政處，現在由他經營，要過戶、轉移農地，但現在雜草蔓生，不符合農地農用，申請轉移要8000多萬土地增值稅，身故轉移5000多萬遺產稅，但是農地農用種滿芭樂，就零稅金，且因為常常都要整地，打算自己買機械，這跟將來的稅金比起來是天壤之別。

高雄高等行政法院法官認為，朱男是為了節約稅賦，又因僱工整地費用高昂意欲減省開銷，打算自主創業、自行購買及自為操作整地器械，到處搜尋各地勞工局所舉辦的免費職訓課程，與甄試招生簡章中記載「就業為導向」的目的不符，因此口試委員給他低分，不能算是錯誤的事實認定，或有違反相關法治國家應遵守原理原則，判朱男敗訴，全案仍可上訴。