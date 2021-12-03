守護生命最初黃金的1000天！愛群兒童成長中心12月正式揭牌，執行長翁紹評指出，醫界與個人都必須重新定義懷孕、生產、養育的新概念。掌握千天顧好新生命更健康、更強健！

國內生育率居全球倒數第一，從2020年開始人口首度邁入新生兒出生數低於老年人死亡數的負成長現象，少子化問題不可忽視。且根據統計，台灣每七對夫妻就有一對不孕症，即使想生孩子，因為年齡、體質與環境等因素，花了很多醫療費用卻未能成功，為解決人口衰退的國安問題，政府於今年7月擴大試管嬰兒補助，減輕不孕夫妻的經濟負擔。

「台灣在試管嬰兒的成功率，跟美國幾乎是並駕齊驅，沒有理由沒有解方！」台灣第一個通過澳洲生殖醫學會國際認證的愛群醫療執行長翁紹評說：「面對這個問題，『胎嬰預防醫學』的概念，這就是一個解決方案 ！」

翁紹評認為，需從備孕、試管嬰兒、妊娠安全到嬰幼兒成長，建立「新兒科世代」照護觀念，守護生命最初黃金的1000天。過去在人工生殖機構，只負責備孕、試管嬰兒這一環節，對於妊娠安全到嬰幼兒分為產科及兒科，愛群兒童成長中心完全涵蓋4個步驟，甚至有「胎嬰預防醫學」的概念。

愛群醫療機構兒童成長中心正式營運。由愛群醫療機構執行長翁紹評（左四）偕同團隊，有愛群副執行長楊晨（右四），愛群中醫院教授陳建霖（右三），愛群兒童成長中心腸胃科醫師賴融徵，愛群婦產科馬佩君醫師，同時邀請觸控大廠宸展光電董事長孫大明（左三）、永豐餘集團再生緣生物科技股份有限公司總經理謝宜玲（左一）共同揭牌。（圖／愛群醫療機構兒童成長中心提供）

愛群兒童成長從生殖醫療跨入兒科，網籮兒童成長專科名醫楊晨加入團隊，提供備孕婦女，掌握守護生命最初黃金的1000天。楊晨解釋黃金千天的重要性，她表示，在臨床發現有些初生兒，單就疾病、症狀治療已經太晚了，從母親懷孕到產後的兩年，是掌握寶寶健康的關鍵黃金期，無論是體格或智能發展、疾病發生率、到往後二十年成年期的健康，都受到這1000天的影響。

愛群執行長翁紹評認為，精準備孕、安全養胎、還要順利生產、健康成長，才算成功。（圖／愛群醫療機構兒童成長中心提供）

翁紹評表示，讓上一代留下的基因缺陷，盡可能不要再傳遞下去，「愛群」就是往這樣的方向在走。因此，愛群兒童成長中心朝向孕育寶寶健康之路，可歸納為「生產前」、「兒童健康」、「兒童成長與發育」等三方面著手。

在「生產前」備孕婦女需要婚前孕前檢查、遺傳基因檢查、產前檢查及診斷、到懷孕妊娠風險評估及管理、及新生兒疾病檢查。

「生產後」進入「兒童健康」保固階段，針對兒童腸胃、內分泌、過敏免疫進行精準評測與治療。

進入「兒童成長與發育」，需針對新生兒從「營養設定」、「優質睡眠」、「發展評估」、「成長評估」四個方向設計與追蹤。

兒童成長專科名醫楊晨認為，新兒科世代主張的育兒觀念，營養是重要關鍵。（圖／愛群醫療機構兒童成長中心提供）

愛群兒童成長中心副執行長楊晨醫師發現，兒童的營養吸收代謝、呼吸道氣喘、皮膚過敏，甚至情緒、免疫力及體重管理等，都與腸道息息相關。楊晨指出，腸道除了消化吸收的功能之外，還有第二大腦之稱，腸道中的共生菌群、腸道及大腦三者的交互影響極大，新生兒根據分娩方式、哺餵方式、出生時的周數、遺傳學和抗生素的使用等，都會影響嬰兒腸道菌群叢的定殖。

楊晨說：「腸道有完整的神經系統，更是具有免疫與發炎調節的作用。顧好這第二腦，是兒童健康成長的關鍵。」因此，愛群兒童成長中心除了一般門診，更聚焦在兒童腸胃與免疫系統的把關與檢視。

愛群是全台首間同時具備胚胎、基因、免疫實驗室三大實驗室與數據中心的生殖中心。翁紹評說：「從基因檢測、免疫治療到血流風險評估，如何真正生下一個健康的小孩，將「胎嬰預防醫學」的概念每個階段掌握，落實安全養胎、順利生產、健康成長等三部曲，落實精準醫療的核心思維，讓新生命更為健康。