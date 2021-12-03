受到海外生產、運輸成本大幅增加，HYUNDAI汽車南陽實業今天宣布將自明年1月1日起，針對品牌旗下進口車款價格進行全面調整，漲幅為3至5萬元，同時因應市場需求，取消部分車型。

調整價格的車系包括Santa Fe柴油、Santa Fe Turbo Hybrid、KONA及KONA Electric，Santa Fe柴油2022年新車GLD-A、GLD-B、GLD-C價格分別為149.9、159.9、174.9萬元，均漲價5萬元；Santa Fe Turbo Hybrid 2022年新車GLTH-A、GLTH-C、GLTH-D價格分別為144.9、174.9、189.9萬元，也是漲價5萬元，其中原GLTH-B車型已取消。

KONA目前有勁智、勁化及N Line等3款，勁智車款明年取消販售，勁化與N Line車型價格分別為97.9、102.9萬元，漲價3萬元；KONA Electric電動跨界休旅車EV300、EV500新車價分別為127.9、157.9萬元，漲價3萬元。