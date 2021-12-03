家登(3680)第四季可望受惠先進製程載具強力拉貨，營運將登上今年單季最佳，今年營收將比去年成長再創新高。公司與美商英特格的專利權訴訟再起，買盤力挺股價攻上300元之上。

家登與競爭對手美商英特格(Entegris.Inc.)的專利權訴訟再起，家登指發現英特格侵權行為，向英特格提出新臺幣1億元的賠償金額訴訟，英特格也向智慧財產及商業法院提起「確認家登專利請求權不存在訴訟」，家登公司已於11月30日收到起訴書。

家登10月營收衝高至3.8億元，家登母公司的光罩、晶圓載具品及子公司家登自動化的機台設備產品營收均增加，單月營收呈現年增99.88%，月增59.19%的雙增狀況；並帶動前10月營收同步攀高，達22.99億元，年增16.21%。

展望第四季，半導體本業來到今年出貨高峰，受惠於先進製程載具拉貨，再加上家登自動化機台將陸續驗收完成，挹注營收，預期可豐收到年底。

第四季半導體來到年度旺季，家登光罩載具產能滿載，出貨量攀升，公司聚焦先進製程產品，將帶動整體集團獲利表現；晶圓載具今年也大幅成長，目前產能已經被客戶預訂至明年度，代表家登今年度在晶圓傳載市場取得關鍵地位。

家登今年前三季營收19.24億元，毛利率34.99%；營業利益1.73億元，歸屬於母公司業主淨利1.33億元，基本每股盈餘1.6元。

此外，家登與美商英特格(Entegris.Inc.)的專利權訴訟再起，家登指發現英特格侵權行為，向英特格提出新臺幣1億元的賠償金額訴訟，英特格也向智慧財產及商業法院提起「確認家登專利請求權不存在訴訟」，家登公司已於11月30日收到起訴書。

家登指出，晶圓載具為今年快速成長的關鍵性產品，關鍵客戶的銷售上已取得大量出貨並挹注營收，將增添營運新動能，為明年起發展主力，將依照法律程序進行後續安排，以維護公司及全體股東之權益。

家登表示，此案為「確認訴訟」，對財務及業務方面不致有重大影響。