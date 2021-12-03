周五香港股市開低走低，恆生指數目前跌0.67%，為23629.07點，科技股重挫帶來最大的拖累。國企股目前跌1.13%，為8409.92點。

美國證券交易委員會（SEC）周四敲定《外國公司問責法》（HFCAA）的規範，未來在美國上市的外國公司若不遵守美國監管機構的審計要求，就可能遭到摘牌下市。

中國網約車龍頭滴滴出行隨即在稍早前宣布，即日起啟動在美國下市的程序，並將轉往香港股市掛牌。

受此打擊，恆生科技股指數重挫2.32%。快手、嗶哩嗶哩和網易跌逾7%，美團跌逾4%。聯想逆勢大漲逾4%。

收盤後將納入藍籌股的京東股價亦重挫8%，投資人擔心該公司可能面臨在美國下市的風險。

佳兆業4億美元票據交換要約失效，股價重挫8.8%，稍早前一度跌近10%。

寧波舟山港宣布裝卸費調漲10%，中港碼頭股應聲大漲，招商局港口目前漲15.5%，中遠海運港口漲12.9%，天津港發展公司、廈門港務、青島港國際公司全面走高。