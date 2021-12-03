英國廣播公司2日報導，在東京奧運拿下柔道團體賽金牌的法國女子選手皮諾（Margaux Pinot），日前遭其愛侶也是她教練的施密特(Alain Schmitt)痛毆。一番混戰下來，皮諾左眼嚴重黑青；不過，施密特下場也很慘，他的右眼也遭皮諾痛擊，變成熊貓眼。

報導指出，兩人在上周末的一次爭吵中，彼此施展起「真功夫」較勁。雙方除了在家中上演擂台賽外，戰場更延燒到法院。27歲的奧運金牌得主皮諾，隨後向法院提出家暴的申訴。

不過，在1日的聽證會上，法官以「沒有足夠罪證」為由，當庭宣布無罪釋放施密特。法官更直指關鍵，「無法判斷誰說真話，誰在撒謊」。

聽證會落幕後，皮諾在推特發布新一波攻勢。她上傳自己臉部腫脹與瘀血的照片，臉上還有多處擦傷與瘀青。她表示，「我滿臉傷口，我的公寓地板也有斑斑血跡，到底還缺甚麼證據？或許缺少的是我死掉」。

Estimant qu’il n’avait « pas assez de preuves de culpabilité », le tribunal correctionnel de Bobigny avait relaxé Alain Schmitt accusé de violences sur Margaux Pinot. https://t.co/RyU3FjOENs pic.twitter.com/m9GL2YRPJk — Diego Perret (@diegoperret86) December 2, 2021

她還表示，還好自己會柔道，不然可能就死定了。「是柔道救了我！我的心與那些同樣遭到家暴，卻無法發聲的女人同在」。

檢察官則表示，會對法院判決提出上訴。檢方在起訴書中強調，施密特犯下「非常嚴重的暴力」，並求處1年有期徒刑。

在皮諾的自白中，她指責施密特在11月27日晚間與28日凌晨，在她巴黎郊區的公寓中對她施暴。當時她慌張的逃到鄰居家中躲避，鄰居則為她報警。皮諾隨後送往醫院，醫生發現她鼻骨骨折，身上有多處挫傷。

Alain Schmitt relaxé par le tribunal après la plainte de Margaux Pinot



Accusé de violences conjugales par Margaux Pinot et jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l'ex-entraîneur et compagnon de la plaignante a été relaxé https://t.co/tvcZmNuix1 pic.twitter.com/cksBvq6C3q — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 1, 2021

不過，38歲的施密特在法庭上否認這些指控。他稱檢察官百分之百錯誤，這起攻擊都是皮諾不講武德，先用柔道招數攻擊他。整起事件不過就是愛侶間的爭吵，雖然他臉上也有明顯瘀傷，但自己從來沒打過女人。「打女人就是垃圾！」

施密特的律師更強調，以施密特的實力，他完全有能力帶給皮諾更大傷害；換言之，這明顯是對方先動手使然。

施密特進一步還原真相，他在去皮諾家前喝了一杯。隨著兩人開始口角，皮諾施展自己傳授的一切技巧，你來我往下，兩人沿路撞到牆壁、門等地方。自己絕對沒有對她拳打腳踢，皮諾根本利用媒體進行「社會私刑」。皮諾則駁斥施密特說法，並指責對方想塑造自己是歇斯底里的瘋女人。

原本施密特要接任以色列女子柔道隊的總教練；但以色列已發布聲明，暫停委任事由。