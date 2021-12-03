英國廣播公司2日報導，在東京奧運拿下柔道團體賽金牌的法國女子選手皮諾（Margaux Pinot），日前遭其愛侶也是她教練的施密特(Alain Schmitt)痛毆。一番混戰下來，皮諾左眼嚴重黑青；不過，施密特下場也很慘，他的右眼也遭皮諾痛擊，變成熊貓眼。
報導指出，兩人在上周末的一次爭吵中，彼此施展起「真功夫」較勁。雙方除了在家中上演擂台賽外，戰場更延燒到法院。27歲的奧運金牌得主皮諾，隨後向法院提出家暴的申訴。
不過，在1日的聽證會上，法官以「沒有足夠罪證」為由，當庭宣布無罪釋放施密特。法官更直指關鍵，「無法判斷誰說真話，誰在撒謊」。
聽證會落幕後，皮諾在推特發布新一波攻勢。她上傳自己臉部腫脹與瘀血的照片，臉上還有多處擦傷與瘀青。她表示，「我滿臉傷口，我的公寓地板也有斑斑血跡，到底還缺甚麼證據？或許缺少的是我死掉」。
她還表示，還好自己會柔道，不然可能就死定了。「是柔道救了我！我的心與那些同樣遭到家暴，卻無法發聲的女人同在」。
檢察官則表示，會對法院判決提出上訴。檢方在起訴書中強調，施密特犯下「非常嚴重的暴力」，並求處1年有期徒刑。
在皮諾的自白中，她指責施密特在11月27日晚間與28日凌晨，在她巴黎郊區的公寓中對她施暴。當時她慌張的逃到鄰居家中躲避，鄰居則為她報警。皮諾隨後送往醫院，醫生發現她鼻骨骨折，身上有多處挫傷。
不過，38歲的施密特在法庭上否認這些指控。他稱檢察官百分之百錯誤，這起攻擊都是皮諾不講武德，先用柔道招數攻擊他。整起事件不過就是愛侶間的爭吵，雖然他臉上也有明顯瘀傷，但自己從來沒打過女人。「打女人就是垃圾！」
施密特的律師更強調，以施密特的實力，他完全有能力帶給皮諾更大傷害；換言之，這明顯是對方先動手使然。
施密特進一步還原真相，他在去皮諾家前喝了一杯。隨著兩人開始口角，皮諾施展自己傳授的一切技巧，你來我往下，兩人沿路撞到牆壁、門等地方。自己絕對沒有對她拳打腳踢，皮諾根本利用媒體進行「社會私刑」。皮諾則駁斥施密特說法，並指責對方想塑造自己是歇斯底里的瘋女人。
原本施密特要接任以色列女子柔道隊的總教練；但以色列已發布聲明，暫停委任事由。
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