去年熱鬧開打的P.LEAGUE+（以下簡稱PLG），在台灣掀起了一波的籃球狂熱。全新2021-22賽季將於4日點燃戰火正式開賽！Yahoo奇摩運動打造「PLG新聞專區」，提供賽季所有場次的全程線上轉播，包含從4日啟動的90場例行賽，以及預計明年5月進行的季後賽；同時也提供最新對戰賽程、隊伍介紹、明星球員動態、賽後精華與花絮、即時新聞等！

為推廣台灣職業籃球運動，Yahoo TV將自9日起推出全新節目《賽後常來坐》，由知名體育主播常富寧主持，首集邀請到P.LEAGUE+臺灣男子職業籃球聯盟執行長陳建州，討論對第2季的期許、目標，以及分享如何進軍東亞超級聯賽的過程！

PLG持續擴張版圖，除了本來的4支隊伍，包括台北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅以及福爾摩沙台新夢想家，再加入新北國王以及高雄鋼鐵人兩支隊伍，對戰組合將更加地多元。

休賽季期間，各隊卯足馬力招兵買馬，不僅全面升級本土陣容，還新增不少洋將戰力，像是夢想家加入成力煥、簡浩與吳永盛，打算三劍合壁全力衝擊總冠軍；桃園領航猿不僅新增3位洋將，還網羅施顏宗、李家慷、黃泓瀚、陳昱瑞等人，只為在新賽季拿下最後的冠軍榮耀！

新球季喊出「憑我相信」的衛冕軍富邦勇士，想要完成2連霸業最大的挑戰就是2支新軍新北國王與高雄鋼鐵人，以及其他元老3隊補強有成的前後夾擊！而領航猿的原鎮隊球星「Q」戴維斯（Quincy Davis III）、夢想家的原精神領袖「阿美戰士」楊敬敏皆轉戰新北國王，將以全新黃金陣容與富邦勇士互別苗頭！

Yahoo奇摩指出，「Yahoo奇摩運動首度轉播PLG賽事，希望滿足眾多台灣籃球迷的跨螢觀戰需求，也為多位台灣籃球員集氣。自疫情爆發後養成觀眾線上收看賽事的習慣，我們觀察到使用行動裝置觀看HBL預賽的人次成長2成，不論凌晨躲被窩、或通勤時間低頭觀賽，都顯示行動觀賽的觀看需求飆升。隨著PLG新賽季正式開打，為服務廣大球迷，Yahoo TV將推出全新節目《賽後常來坐》！」

Yahoo TV鎖定不同年齡層和興趣族群，推出娛樂、政治、體育等多元自製節目！全新體育節目《賽後常來坐》自12月9日起，每周四晚上9點首播，由知名體育主播常富寧領銜擔任主持人搭配客座主持和來賓，帶球迷從分析新舊球隊的場上捉對廝殺，到場外的知名球星、啦啦隊、時尚潮流等熱議話題！