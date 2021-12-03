英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近來不斷對外開砲，周三（2日）不只嗆台積電不應優先獲得美國政府投資補助，上月底更抨擊超微（AMD）市占擴大是英特爾「先借給它的」，很快就要還回來。

近年來，超微在x86市場占有率不斷收復失地，第3季整體市占已衝上24.6%，今年可望突破25%。但看在季辛格眼裡，超微搶走英特爾市占只是暫時的，他還說：「這是英特爾借給AMD的」，隨著12代酷睿的上市，AMD要還回來的。」

快科技報導，季辛格日前在瑞士信貸技術大會上，首度對AMD市占步步近逼做出回應。他表示，在消費級CPU領域，英特爾沒發布12代酷睿之前就已經開始從AMD手裡收復失土，如今隨著12代酷睿問世，這個過程只會加速。

在伺服器領域，季辛格指出，AMD的擴張將因代工廠產能限制受到影響，而英特爾自產自銷的模式在這方面更有利，搶占競爭優勢，他還提到，明年發布下一代超強處理器Sapphire Rapids，由於升級新架構、新製程，整合HBM2記憶體，這方面的優勢更大。