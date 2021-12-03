民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，且拍下私密照片及影片，震驚社會，也讓相關議題引發關注。時代力量立委王婉諭今(3日)在立法院中詢問行政院長蘇貞昌，性私密影像下架的法源來自哪裡？據她了解現在是沒有法源依據，是要等到提告或判決確定才有可能處理，這部分會用什麼方式處理？蘇回應，這次請政委羅秉成把相關需要改的都要能夠到位，「如果有不足，要盡量把所有的都到位。」至於3個月內是否可有具體方向，蘇則說，「應該可以」。

王婉諭指出，近幾年來很多案件都跟性私密影像有關，還有網紅涉嫌製作換臉謎片，當受親密關係暴力的被害人不敢報案，或者提分手又不敢離開對方，有可能就是對方持有性私密影像，雖然未散布，就造成被害人不敢對外求助，但請教以現在法務部所研擬的《刑法》部分條文修正草案有可能建立「預防性法源」，讓加害人有可能或交回刪除影片？

蘇貞昌回應，委員點出正是現在社會犯罪手法跟現象，隨著科技的進步，不肖之徒以新科技作為犯罪手段，並進而達成各種被害人嚴重損害，所以現在法務部已經將相關修法草案送到行政院，我已經責成政務委員羅秉成就相關的預防性、防止流傳、更要減少損害擴大、流傳等等，研議相關配套措施。

王婉諭接著說，那性私密影像下架的法源來自哪裡？據我了解現在是沒有法源依據，是要等到提告或識判決確定才有可能處理，這部分會用什麼方式處理？蘇貞昌回應，相關保護對象因為有不同，這次請羅秉成把相關需要改的都要能夠到位，「如果有不足，要盡量把所有的都到位。」

蘇貞昌提到，加害人的懲處是一件事，最重要的是被害者的保護，一定要盡快截斷私密影片的流傳，才是被害者保護最有效的地方。最後，王婉諭直接問「3個月內是否可有具體方向？」蘇說，「應該可以」。

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