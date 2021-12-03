新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，但並未發現。但警方卻赫然驚見疑似高嘉瑜遭林秉樞脅迫下簽的自白書、讓員警相當吃驚，但自白書內容檢警目前高度保密，並列為極重要證據。

警方至馥都飯店搜索林秉樞房間。（王揚傑攝）

板橋分局員警昨晚經檢察官指示，至馥都飯店調閱監視器，過濾林秉樞房間自拘提後迄今人員進出狀況，警方發現，期間只有拘提林秉樞當日在場的31歲吳姓女子，2度進出林秉樞房間。

凌晨2時15分，警方發現1對男女向飯店櫃台表示受託帶走林秉樞房內物品，警方立即向檢察官回報，檢察官指示警方於該2人進入時執行逕行搜索。據悉，該對男女是吳姓女子的姊姊和弟弟，但檢警不予證實。

據了解，林秉樞被捕當日交代吳姓女子協助處理退房事宜，今天租約期滿，吳女擔心身分曝光，故委託姊姊、弟弟協助收拾東西及結清房租，辦理退房。

警方今二度搜索，並未查扣到高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」隨身碟，但警方在場找出高嘉瑜自白書、馬文鈺在北市二殯被收走的8張傳單等，均已查扣送交檢方。