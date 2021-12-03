2021開放國會論壇今天邀請到立陶宛國會議長希米利特透過視訊分享國會開放經驗。希米利特指出，透過實況轉播、定期更新網站、透過社群網絡對外溝通、設立遊客中心、鼓勵民眾直接參與立法過程，及對媒體絕對開放，「立陶宛國會是全世界最開放的國會之一」。

希米利特說，立陶宛國會在YouTube帳號，已經不只是國會實況轉播的主要平台，也讓觀眾發表意見，追蹤各委員會會議，國會主要幹部，會議主席，以及在國會大廈所舉辦的重要活動。立陶宛國會網站是發佈國會相關活動訊息最有效的工具之一。網站已大幅重整並不斷更新。最近所引進的神經語言合成服務，讓民眾用聽的方式瞭解立陶宛網站上的文字訊息。

她強調，此服務讓視障人士可以知道參與國家政治生態，獲取第一手相關資訊。立陶宛國會辦公室的倡議對促進平等機會，降低身障人士數位排他有很大助益，同時也讓國會更開放更方便。

希米利特表示，在所有政府機關中，立陶宛國會是發出最多媒體採訪證的單位。目前約有50家外國媒體可以用外交部所核發的採訪證進入國會。記者在國會內行動完全不受限制，他們可以到議場，所有會議廳和辦公室。當然也可以報導國會議員自己沒有透漏的任何消息。此舉證明立陶宛國會是開放和透明的機構。

特別一提的是立陶宛國會記者會。記者會進行的方式，在幾年前開始容許線上提問，它徹底改變一般人對記者會的概念。不只記者可以及時提問，在網路或國會電視頻道收看轉播的民眾也可提問。