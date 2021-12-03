永康警方動員義警、民防及巡守隊民力利用協勤時段進入超商，維護超商夜間從業人員安全。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

永康警方大力宣導加強超商、加油站業者對於員工的自我保護。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

近來陸續發生屏東超商有女店員遭挖眼、桃園超商男店員遭刺死等震驚社會的案件，永康分局為提升轄區上百家超商、加油站營業安全，安排技術教官李金泉傳授「閃」、「躲」、「跑」口訣，一旦遭遇攻擊，可利用隨手可得的掃把、拖把、汽水等物，拉開與對方距離，武器雖陽春但好用，先求自保，降低風險。

永康區4大超商有121間、全聯13間、加油站30間，永康分局表示，超商、加油站在深夜營業時，往往會有人力不足情形，如遇突發狀況，很可能會反應不及，為提升轄區24小時營業各大超商、加油站等業者營業安全性，今天邀集超商、加油站業者舉辦安全維護座談會，針對各超商現有安全防衛機制提出建議。

技術教官李金泉指出，遇到滋擾、攻擊等危險人及物品時，不要與其正面衝突，閃邊、躲開先求自保，過程中也能善用隨手可得的物品如掃把、拖把、汽水、外套等，甩開嚇阻對方。他說，即使沒有辣椒水，超商汽水就很好用，搖一搖後，使汽水噴向對方，能爭取逃跑的時間，再趕快打110跟警方求救。

永康分局指出，警方與超商密切聯繫，但在不增加基層員警負擔原則下，全力配合各大超商及保全業者協調共同策進調整，鼓勵民眾善用警政視訊APP錄音錄影及自動定位功能，提升即時報案能力。

此外，為加強超商、加油站夜間巡邏外，也動員義警、民防及巡守隊民力利用協勤時段進入超商，共同維護社區超商及夜間從業人員安全，並大力宣導加強超商、加油站業者對於員工的自我保護訓練。警方也指出，不論超商或加油站都應從根本提升員工安全防衛意識，業者也應改善硬體設備，如監視系統、超商保全系統的強化等，保護員工及顧客的安全。

會中也針對交通事故發生時段及肇事因素進行分析，並宣導防詐的注意事項，並且感謝各超商攔阻詐騙的卓越成效。