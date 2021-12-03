國防部長邱國正今赴立院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」。面對美、韓將台海和平納入聯合聲明，邱國正表示，「我們原則都一樣，對防衛作戰有利的論調，我們都樂見，但原則是自己的國家自己救」，對於美國國會議員先後提案擬貸款協助台灣軍購，邱國正說，「法案能否通過是問題，而且也不會說通過後我們就照單全收」。

行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正今赴立法院，報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」編製情形並備質詢。

蘇貞昌表示，中國謀我日亟，除持續擴張軍事力量，近期對我軍機繞臺、船艦侵擾不斷，針對性的演訓活動，比起以往更加頻繁，英國《經濟學人》都以臺灣雷達圖為封面，稱臺海是「地球上最危險的地方」，惟有展現自我防衛決心，讓自己更強大，國際社會才會更看得起我們，只有自助，才會有人助。

蘇貞昌指出，此次特別預算案期程自111年至115年度，歲出共編列2373億，包括各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，共8項10案武器裝備，所需財源均以舉借債務支應。

針對美國及南韓國防部長首爾會談發出共同聲明，首次提及台海和平重要性，邱國正被問到，美韓此次聲明是否意味台海情勢危險？他說，這不是危險不危險的問題，而是世界都關注台海問題；我們的原則都一樣，只要是對我國防衛作戰有利的論調，我們都樂見。

但邱國正強調，目前為止，沒有誰正式告知他該怎麼做或怎麼配合，因此我方原則都一樣，就是「自己的國家自己救」。

然而，近期美國國會議員提出《台灣嚇阻法案》，擬讓台灣以貸款方式，於2023年至2032年，由美國每年提供20億美元的「外國軍事融資」，協助台灣購買美製武器裝備，民眾黨立委張其祿今質詢時就詢問，蔡政府上任後12次軍購費用將近200億美金，已造成一般預算的排擠，如果未來又遇到美國持續喊話軍售或強迫推銷，台灣是不是又要以特別預算重新編列？

張其祿指出，無論對美軍購是以何種預算方式編列，美國都擁有最終話語權；但若以常態預算編列，將對我國政策執行、預算編列制度及財政穩健造成更大危害。他強調，近期美國參議員主張讓台灣以貸款方式，每年都必須花個20億美金買軍購，「會不會之後我們又要向美國下訂單了？」

邱國正表示，到目前為止他沒接到相關訊息，「但法案能不能通過也是問題，這件事情既然跟我們有關，當然也是要經過討論，不是說通過後我們就照單全收。」

此外，國防部編特別預算委託中山科學研究院製造飛彈，中科院按期程應於今年完成的增產廠房迄今仍未完工，遭質疑進度落後，邱國正表示， 就他了解的狀況，中科院的工程是配合將來的量產需要，目前回報進度都是如期進行、沒有落後，預計明年6月前可以完成。