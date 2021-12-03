高達10公尺的自轉大地球，垃圾桶變溜滑梯，還有「海之污壽司店」開張，以及好多森林動物，紙風車文教基金會本周末舉辦「2021台灣永續行動周」親子園遊會，透過戲劇表演、互動展覽和遊戲，推廣節能減碳、減塑膠，不剩食、不過度浪費等永續環保愛地球觀念。（鄧博仁攝）

國父紀念館出現好多森林動物，紙風車文教基金會本周末舉辦「2021台灣永續行動周」親子園遊會，透過戲劇表演、互動展覽和遊戲，推廣環保觀念。（鄧博仁攝）

國父紀念館出現好多動物，紙風車文教基金會本周末舉辦「2021台灣永續行動周」親子園遊會，透過戲劇表演、互動展覽和遊戲，推廣環保觀念。圖中為紙風車文教基金會董事長李遠。（鄧博仁攝）

高達10公尺的自轉大地球，從溜滑梯遊戲學垃圾分類，還有「海之污壽司店」開張，以及好多動物，紙風車文教基金會本周末舉辦「2021台灣永續行動周」親子園遊會，透過戲劇表演、互動展覽和遊戲，推廣節能減碳、減塑膠，不剩食、不過度浪費等永續環保愛地球觀念。

活動總策畫李永豐表示，用創意和孩子們溝通一直是紙風車的理念，「希望讓孩子們可以在戲劇與遊戲中理解永續環保行動，把永續概念簡單化，有精彩好戲可看，又有趣味遊戲，嚴肅的環保議題再也不枯燥。」

現場紙風車製作全新遊戲關卡，以永續環保概念為發想，打造多種主題藝術裝置，包括高度10公尺，會自轉、夜間會發光的大地球，地球下設置小機關，小朋友可騎腳踏車體驗人力發電。另外，還有「海之污壽司店」，談論海洋垃圾危機，以及透過溜滑梯認識資源回收的「分類做永續」等，大、小朋友可在遊戲中體驗環保。

此外，主舞台為森林場景，觀眾一進入會場就像走進一片森林，台上將演出《永續環保劇》、《超人特攻隊》，還有紙風車經典劇碼《巫頂環遊世界》，在活動場域還有《動物大逃亡》情境互動，共有上百位演員在現場演出，和觀眾一起思考環保的重要性。

紙風車文教基金會董事長李遠表示，氣候變遷及生態浩劫是長年問題，「地球的生成是經過很長的時間演進，本來地球沒有生物的，慢慢開始有了生物，再有了植物，有植物之後再由植物養育生物，人類的出現是最後出現，可是我們卻改變了整個地球，這對地球上所有生物、動物、植物很不公平，現在我們抱著贖罪的心情來做這個活動，希望地球的改變不要那麼快。」活動將於12月4日起至5日，在台北國父紀念館中山公園廣場登場。