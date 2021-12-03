台東玄武堂寒單爺與嘉義城隍爺會香。（廖素慧攝）

寒單爺循古禮三進三出城隍廟，參拜城隍爺。（廖素慧攝）

「炮炸寒單」用的椅子，寒單爺神像綁在竹椅子上方。（廖素慧攝）

台東玄武堂天官武財神寒單爺相傳是掌管錢財的「正財神」，3日特地到國定古蹟嘉義城隍廟會香，舉行炮炸祈安賜福「巡香和瘟」活動，這是嘉義首次寒單爺與城隍爺信仰的宗教文化交流，炮聲隆隆震撼人心。

玄武堂寒單爺團隊從台東來到嘉義市民族路與吳鳳北路口，城隍廟團隊放鞭炮迎接玄武堂寒單爺團隊入廟，寒單爺循古禮三進三出城隍廟，接著參拜城隍爺，並進行會香。

「炮炸寒單」儀式是將寒單爺神像綁在竹椅子上方，椅腳有2根長竹竿綁住，由高壯矯健的4名轎夫抬著竹椅，寒單爺站在椅子上，頭上包裹紅布巾、上身赤裸、僅穿紅色短褲、手拿1支榕樹枝葉，四面八方的鞭炮轟炸寒單爺，炮聲轟隆轟隆，震耳欲聾。

玄武堂堂主李哲表示，這是寒單爺首次來嘉義城隍廟，早期在台東炸寒單的宗教習俗就是是藉由鞭炮的作用，來驅散瘟疫，這次「巡香和瘟」活動，很感謝嘉義城隍廟邀請玄武堂寒單爺來會香，在廟前炮炸寒單祈福，希望藉由這個儀式可以把瘟疫驅散，帶給大家財源滾滾，財豐人安。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，歡迎玄武堂「炮炸寒單爺」來會香，希望藉由烽炮驅逐疫情，讓大家合境平安，五穀豐登，也讓嘉義市民及外地來的遊客，能親身感受這項名聞海內外的宗教文化活動。

玄武堂成員指出，炸寒單爺通常由自願者輪流上陣，紅布巾用來保護頭，揮舞榕樹枝葉來擋鞕炮、保護眼睛，寒單爺赤裸上身多少會受傷，可以用水性的藥來敷，好得快。