網安設備廠瑞祺電通(6416)受缺料缺櫃等因素干擾，2021年迄今營運表現偏弱，公司下午將應邀召開線上法說，說明營運概況及展望。市場預期，由於訂單為遞延出貨而非取消，隨著零組件缺料狀況逐步紓緩，明年營運表現可望顯著回升。

瑞祺電股價10月初下探83元的逾2年低點，隨後自低檔緩步向上墊高，今（3）日在法說前先開漲，小漲開出後在買盤敲進下放量上攻，12點半攻上漲停價109元，創8月中以來近4月高點、領漲工業電腦族群。三大法人本周迄今小幅買超65張。

瑞祺電受網路晶片等關鍵零組件缺料及價格飆漲影響，2021年前10月自結合併營收37.91億元、年減15.34％，仍創同期次高。前三季歸屬母公司稅後淨利1.6億元、年減達45.27％，創近7年同期低點，每股盈餘（EPS）2.2元。

瑞祺電總經理洪德富先前表示，今年以來訂單能見度佳，但零組件缺料影響生產及出貨進度。不過，公司看好5G普及後的客戶需求成長動能，將持續聚焦貢獻逾7成的網通領域，積極開發新品及解決方案，鎖定軟體定義廣域網路（SD-WAN）及工業網安（OT）發展。

此外，瑞祺電續朝更高階的通訊科技（CT）及資料科技（DT）開發多款新伺服器，預期有助提升營收及毛利率。鑑於客戶訂單需求，7月底已將營運及製造總部自樹林遷往新莊，將產能擴充近5成，後續待缺料狀況紓緩，可望為營運增添新成長動能。

投顧法人考量缺料因素短期難解，先前將瑞祺電今年獲利預期調降10％，每股盈餘估降至3.25元的近8年低點。預期隨著訂單陸續出貨，明年獲利將顯著回升逾2成、帶動每股盈餘回升至逾4元水準，維持「買進」評等、目標價123元。