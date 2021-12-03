聯電(2303)本周宣布與美國記憶體大廠美光科技握手言和後，進一步成為業務夥伴關係；基本面也持續亮麗。公司預估本季出貨量續增以及價格續漲，營收可望再挑戰新高。隨著產業持續供給緊俏，價格上漲，有利公司明年營運再比今年成長。

美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）繼與聯電達成全球和解協議後，宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，美光將能夠從聯電獲得更多產能支持。聯電明年續看旺加上與美光轉為合作關係，本周股價連續上攻。

基本面，聯電預估之財測，第四季整體晶圓出貨量季成長1-2%，美元計的平均銷售價格（ASP）季增1-2%；以此推估，本季營收季增2~4%、續創新高。

聯電10月營收191.56億元，月增2.18%，年增25.36%，創下單月新高；公司即將公布11月營收，預估將維持約190億元高檔水準。

隨著晶圓代工產能緊繃狀態依舊未變，明年漲聲持續，聯電已通知客戶自1月起調漲代工價格，有利明年業績向上。

聯電本季持續漲價，公司估毛利率達約37~39%，優於第三季的36.8%，將帶動第四季本業獲利優於第三季。全年來看，聯電今年營收創新高，且因28奈米貢獻度提高，產品組合優化及漲價效益，EPS估可達4元以上。

展望2022年，預期晶圓代工產能將維持吃緊狀態，加上漲價效應，毛利率可望再比今年提升，明年營收將再創新高，獲利亦可望比今年成長。