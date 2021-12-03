港媒引述消息披露，中港兩地將會在聖誕節前後落實「小通關」，首階段傾向每日名額為1000個，待運作暢順後，在農曆新年前再擴大至每日5000個名額。北京當局認同只要沒有出現社區爆發，即毋須發現一例本土確診便啟動熔斷機制「斷纜」。

香港01引述消息報導，港府正向大陸當局爭取每日名額5000個，惟穩妥起見，通關首階段仍傾向以每日1000名額「起步」，待運作行順後，有望在農曆新年（2月1日）前，擴大至每日5000名額。

熔斷機制方面，消息指北京當局認同，只要香港未有社區爆發，便算為安全，故料不用採取「最嚴」方案，即毋須發現一例本土個案便「斷纜」。而廣東省邊防目前亦以每日最高5000名額此標準，作為與香港恢復通關的準備。換言之，通關落實每日5000名額，指日可待。

香港創新及科技局局長薛永恒昨在記者會上回應時表示，正與大陸商討通關安排，未有準確時間。港府盡力爭取早日通關，才知道新的配額，仍需要敲定細節。屆時連同對接「粵康碼」的系統一併落地，政府一有準確時間會再作匯報，並交代具體的「香港健康碼」轉碼安排。他呼籲，如果有市民未下載「安心出行」，最好現在下載，因為需要過去21天的記錄，萬一將來想去內地，就要現在有記錄。