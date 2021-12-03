↑提摩西夏勒梅（左）在《法蘭西特派週報》飾演學運領袖。（探照燈影業提供）

↑《法蘭西特派週報》的每一個場景都像是精緻的藝術作品。（探照燈影業提供）

《法蘭西特派週》精彩幕後花絮報_場景篇_12/10 大銀幕

《法蘭西特派週報》精彩幕後花絮_超強卡司篇_12/10驚豔大銀幕

名導威斯安德森（Wes Anderson）的新作《法蘭西特派週報》在台上映倒數一周，也在奧斯卡獎季開跑之際拔得頭籌，日前在影評權威法國刊物《電影筆記》公布的2021年度10大佳片榜單上榮登第6名，亦獲國際新聞學院衛星獎最佳喜劇或音樂劇類影片、原創配樂和藝術指導及美術設計3項大獎提名，在明年的奧斯卡之路搶得先機。

3日片商在台灣釋出「超強卡司篇」和「場景篇」兩支幕後花絮影片，在「超強卡司篇」中，老班底影帝比爾莫瑞（Bill Murray）揶揄他說幾乎所有美國演員公會的會員都被他找來演出，首度加入威斯卡司大家族的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）則稱讚威斯能令演員使出渾身解數，女神天后蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）更直呼光是衝著他就算只演一場戲也甘願，另一位老班底費雪史蒂芬斯（Fisher Stevens）更笑說就算要他演沒有對白的工友都行！可見威斯是位不折不扣令所有演員趨之若鶩的夢幻大導。

美術場景也是威斯作品和本片不可或缺的致勝關鍵，「場景篇」帶領觀眾遊覽一窺片中虛構城市背景「安威」的打造秘辛。威斯走遍法國各地城鎮尋找完美場景，終於找到一個能夠符合他所有期望的城市「安古蘭」，光是名稱就古色古香，更完全原汁原味地呈現法國本色。

美術設計師和剪輯師自嘲起初看到劇本時叫苦連天陷入恐慌，因為整整前30頁的每一個句子皆為不同場景，但他們終究化不可能為可能，除了在安古蘭取景，幕後團隊更鬼斧神工地把這座歷史悠久的古典城市改造化身為一座片廠，並「人盡其用」地讓多達1000位市民擔任臨演，動畫片段甚至由在當地定居或求學的市民聯手創作而成，堪稱影史上的空前壯舉。《法蘭西特派週報》將於12月10日全台正式上映。