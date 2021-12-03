消防署響應聯合國12月5日國際志工日，今（3日）上午舉辦溫馨的「110年全國消防志工菁英表揚活動」。（消防署提供）

消防署響應聯合國12月5日國際志工日，今（3日）上午舉辦溫馨的「110年全國消防志工菁英表揚活動」。（消防署提供）

消防署響應聯合國12月5日國際志工日，今（3日）上午舉辦溫馨的「110年全國消防志工菁英表揚活動」。（消防署提供）

消防署響應聯合國12月5日國際志工日，今（3日）上午舉辦溫馨的「110年全國消防志工菁英表揚活動」，內政部長徐國勇除頒獎給38位優秀的消防志工菁英，包含災害防救志工9名、救護志工15名、防火宣導志工14名）、35位資深義消及10位優良防火管理人，同時也對所有受獎人長期奉獻、協助災害防救工作、共同守護國人的生命安全表達真摯的感謝。

徐國勇表示，獲獎的消防志工菁英，都是平日熱心投入山難搜救、水域救援、陸上救助、緊急救護及防火宣導的工作夥伴，對守護國人安全充滿著高度的熱忱，他們都有自己的工作、事業，但都願意犧牲個人時間幫助民眾獲得正確的防災觀念，甚至有志工在接到救災緊急通報，便立即放下手邊工作，趕赴災害現場協助消防人員救災。

從過去的高雄氣爆、台南與花蓮大地震、台鐵普悠瑪出軌及南方澳斷橋事故，到今年的花蓮太魯閣號重大事故，都可以看到志工夥伴們的身影，熱血情懷相當令人感佩。

消防署強調，政府力量有限，民間力量無窮；面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，才能迅速投入救援。除了感謝全國消防志工夥伴們為了國人的生命安全無私奉獻，同時也希望藉由今天的表揚，喚起民眾對防救災的認同，歡迎行有餘力的朋友積極投入消防志工的行列，一起為守護我們的家園努力。