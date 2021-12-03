個性直率幽默的資深藝人蔡頭，這些年幾乎淡出演藝圈，日前卻傳出消息，他罹患肝癌末期，讓眾人感到非常意外與不捨，星友們也紛紛發聲表示心疼，事實上蔡頭年初上節目，曾哀吐自己命運苦賤，連感情很好的親弟弟，都在49歲時腦梗塞過世，想起種種往事不禁覺得上天捉弄人。

蔡頭今年年初還有上通告，他作客《命運好好玩》節目，提過年的狀況，也到人生至今的種種不順遂，他表示自己曾混過黑道，當兵時也因為曾惹事，直接被調到東引服役，當時過年，他在淒冷的海邊站崗，不被放行回家，蔡頭當時望著台灣本島方向，心中不禁感嘆：「我的命運怎麼苦帶差，為什麼要被關過？被管訓過？當兵還被國軍開除」，想著想著不禁落淚。

所幸也因為當兵遇上貴人，蔡頭因此改過向善，個性也變得堅強，不再因遭遇挫折而有不安或害怕，但有些事情也不是他能掌控的，蔡頭透露有個一手拉拔長大的弟弟，不但吃苦從不抱怨，也始終積極進取，弟弟還很會念書，拿了博士學位在大陸當教授，言談裡盡是為弟弟感到驕傲。

可惜命運捉弄人，兄弟倆平時會透過通訊軟體互相關心，但某次卻連續兩天沒收到弟弟的訊息，他覺得有些怪，趕緊通知姪女，姪女找了朋友們幫忙，才發現蔡頭的弟弟腦梗塞昏倒在家裡，他趕緊安排專機將他接回台灣，中途一度有出現曙光，可惜最終仍是沒能救回，最終弟弟來不及過50歲生日，思及此，菜頭忍不住激動，表示自己眼淚已流光，欲哭無淚，「但我對我弟弟的懷念不是幾年就可以過去的」，同時呼籲眾人能珍惜生命的每一刻，「記得錢和事業雖然重要，但身體是最重要的」。