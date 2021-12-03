《您，受夠了嗎？》～高金素梅

四大公投案將在12月18日投票，引發各界關注。無黨籍立委高金素梅今日（3）彙整蔡政府5大「金句」，包括「萊豬進口總統下台」、「豬吃萊克多巴胺就像人吃保健食品」等，痛批這種講鬼話的政府人民已受夠，呼籲大家12月18日出門投下「四個同意」，就是唯一讓政府閉嘴、讓大官講人話的方法。

高金素梅今日在臉書發文，列出蔡政府「金句」語錄，包括總統蔡英文當年為反時任總統馬英九，在造勢活動上高喊「萊豬進口總統下台」；農委會主委陳吉仲說「豬吃萊克多巴胺就像人吃保健食品」；衛福部部長陳時中嗆四劑疫苗受害者「不然要怎樣？」主計長朱澤民說「一碗蚵仔麵線20元」；分區跳電、停電民怨四起，行政院院長蘇貞昌卻說「不缺電」。

對此，高金素梅痛批，蔡英文當年帶頭反萊克多巴胺，還嗆要馬英九下台，如今她下台了嗎？民進黨執政後大官們說出的這些「金句」，根本是在「講鬼話」，這種政府台灣人受夠了嗎？高金強調，12月18日公投投下「四個同意」，就能夠讓政府閉嘴、讓大官講人話。

此文發出後1小時獲得超過1700個讚、近百則留言與200餘次分享，網友紛紛回應：「高金委員的話，太有能量，太接地氣，撼動人，也感動人」、「真的受夠了！這群沒有把人民看在眼裡的無良官員，整天說鬼話，就是不說人話」、「整天鬼話連篇的執政黨」、「真的太超過」、「四個同意，風雨無阻」。