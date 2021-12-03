12月18日公投在即，面對政府鋪天蓋地的宣傳，造成民眾對保護藻礁和發電有很多疑慮，尤其是經濟部日前坦承，中油第三天然氣接收站工程傷到藻礁0.4公頃，行政院長蘇貞昌卻稱「這是假訊息」，民眾黨立委蔡壁如、賴香伶痛批，蘇貞昌帶頭講假訊息，睜眼說瞎話，呼籲政府不要恐嚇民眾，應誠實說明三接破壞藻礁，不該貿然重啟核四廠。

蔡壁如指出，經濟部聲稱三接沒有蓋在藻礁上，但破壞藻礁是過去式、現在式，也是未來式，中油2月鑽探報告顯示，三接棧橋蓋在藻礁上，港區內還有藻礁，經濟部次長曾文生也承認，棧橋蓋在藻礁上，已經破壞0.4公頃，經濟部11月26日至28日連續三天發臉書，竟說三接沒有蓋在藻礁上，經濟部應當刪文並向全體國民道歉，官員欺瞞蔡總統、欺騙社會大眾，應下台負責。

蔡壁如表示，很多民眾想保護藻礁，又怕不蓋三接就缺電、缺氣，但根據經濟部5月「全國電力供需報告」指出，在2025年三接蓋好前，8、9號機組已在2022年、2023啟用，代表一定還有其他氣源，目前二接的台中港擴建中，有6顆儲槽，可供氣600萬噸；2023年第二席碼頭蓋好，增加到800萬噸；2024年氣化設備，再增加到1000萬噸，明年底也會有「台中-通霄」天然氣陸管蓋好，政府做了這些努力，應該讓民眾知道，不要一直恐嚇民眾。

蔡政府宣稱已縮小三街開發面積，但蔡壁如質疑，中油明年度預算編列521.9億元預算，要在棧橋繼續填海21公頃，要蓋六座儲存槽，這些都是經濟部沒跟民眾講的，政府只挑想要講的，導致民眾只接收到片面資訊，呼籲政府應該要公開透明。

賴香伶表示，經濟部資料證實棧橋蓋在藻礁上，蘇貞昌不要反過來批評在野黨，宣稱藻礁沒有蓋在藻礁上，與其花時間管在野黨如何監督，應該要先把內政、治安、網路人權、訊息打假做好。