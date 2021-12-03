根據2日（周四）申報文件顯示，特斯拉執行長穆斯克又出售這家電動車廠93萬4091股，價值10.1億美元，售股所得部分用於支付購買210萬股選擇權的相關稅額。

身為全球首富的穆斯克11月初在推特讓粉絲針對他是否該出售手中特斯拉股票的10％進行投票，結果多數人投贊成票。自此之後，穆斯克即展開一連串售股行動。

自11月8日以來，穆斯克已行使購買1070萬股的選擇權，並且出售1010萬股，價值約109億美元。

穆斯克仍有每股6.24美元購買1000萬股的選擇權尚未執行，到明年6月以前截止。