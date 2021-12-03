千金股今（3）日幾乎全盤皆墨，股王股后跌幅都在3～4％以上，4檔2000元的個股，都落在2000元邊緣、面臨保衛戰，盤中面上由低估值、明年產業持續向上的績優股領頭上漲，台股加權指數勉強在平盤上市游走。

12檔包括上市櫃的千金股中，除了世芯-KY小漲約1％之外，緯穎面臨千元保衛戰，今天盤中數度跌落千元以下，今4檔2000元族群，包括譜瑞-KY、祥碩、力旺及大立光等，股價都在2100元以下，尤其後面三檔股價都在2000及2005元低檔盤旋，2000元大關岌岌不保。

集中市場昨天在台積電力挺下大漲，今天台積電漲多休息，一早回測月線，後來拉回守住所有均線；盤中面上由低估值、明年產業持續向上的績優股領頭上漲，日月光投控、聯電、鴻海、南電、宏碁、國泰金、聯詠、景碩、富邦金、欣興、友達、開發金、中租-KY、宏達電及國巨等，今天是貢獻台股指數點數前15高股，貢獻點數約在1～6％之間。