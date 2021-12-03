元宇宙題材儘管褒貶各半，但概念族群今無懼雜音、持續衝高，宏達電(2498)開高走高、一度大漲逾7%，位速(3508)盤中鎖漲停，IC設計晶片股威盛(2388)、威鋒(6756)、鈺創(5351)均漲逾3%。元宇宙這股風似乎在先前的回檔修正後，今重啟戰火，外資美銀也看好，未來元宇宙將有機會轉化成穩固的經濟模式。

外資美銀就相當看好元宇宙前景，認為元宇宙中就是將無數個虛擬世界互相聯結，因此組成，故可以和當下現實世界存在緊密聯結，不僅如此，後續元宇宙更可以轉化成穩固的經濟模式，且涵蓋範圍廣闊，包括金融、教育、零售、娛樂等都將因此發生變化。

其實元宇宙並非今年才興起的概念，所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，只是今下半年才開始受到全球科技產業青睞，更灌入大筆資源，才被市場注意，臉書更因此改名，創辦人祖克伯格評價「元宇宙」，將會顛覆未來的人類社會，輝達執行長黃仁勳眼中看見下一個時代即將到來。換言之，長線看來，一旦元宇與生活產生緊密連結，則對科技產業注入實質貢獻是可以預期的。