台中市長盧秀燕昨日前往靈堂慰問，淚擁家屬，允諾全力協助治喪及撫卹事宜。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局支援市警局督察室韓姓警員，1日遭姜姓駕駛的BMW違規撞及傷重送醫不治。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局支援市警局督察室的39歲韓姓警員，1日下午4時騎機車執勤行經中清果菜市場前，遭25歲姜女駕駛的BMW違規撞及傷重送醫不治，被依過失致死罪嫌移送，但昨晚以6萬元交保，警方調查姜女開權利車，並無投保強制險，目前家屬僅能先向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」尋求協助。

憾！因姜姓女子駕車違規行駛，造成韓姓員警強力撞擊頭部骨折、氣胸，送醫搶救仍回天乏術無法救回生命，留下父母、妻子與4歲雙胞胎女兒，同事含悲處理這起交通事故，發現姜女開的竟是權利車，而且未投保強制險。

警方調查，開BMW違規釀大禍的姜女，從事網拍工作，而且她駕駛的BMW汽車卻是「權利車」，並未有第三人責任險，強制險也未投保，沒有相關投保項目可對韓員家屬理賠。

何謂「權利車」？業者表示，車主典當的汽車讓給購買的第三者就稱為權利車，即買方只能擁有車子使用權利，但提醒即使有使用權利，卻對車子並沒有充分的產權，行駛過程中，如發生事故風險很大。

由於姜女汽車未投保，目前韓姓員警的家屬只能先向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，對事故汽車未保險汽車，申請200萬元死亡補償及20萬元醫療費用，預計為220萬元。

韓姓警員1日下午騎乘普重機車執行探訪勤務，沿環中路內車道直行，於西屯區環中路恩光加油站前，與違規跨越雙白線行駛的姜姓民眾自小客車發生碰撞，送醫後因傷重於凌晨拔管離世。

市長盧秀燕昨日前往靈堂慰問，淚擁家屬，允諾全力協助治喪及撫卹事宜，協助家屬渡過難關，強調「他是我們的同仁、也是我們的家人」，警察局是個大家庭，韓員好比自己的手足、自己的子弟兵，市府會讓家屬無後顧之憂，將心比心全力協助，與家屬一同堅強面對。

韓姓警員同事表示，韓員在第六分局很盡責工作、擁有好人緣，平常處理交通事故，這次是自己同袍遭違規駕駛撞擊失去生命，留下妻子與雙胞胎女兒，心情沈重。

警察局說，後續將會幫助韓姓員警治喪及撫卹事宜。