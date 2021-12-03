台灣愛立信宣布，總經理將由周大企(David Chou)接任，自2022年1月1日起生效。周大企在電信產業擁有超過25年的豐富經驗，自2015年起擔任台灣愛立信副總經理，期間負責新事業發展部門並持續推動公司的營收成長，除了為公司開啟數位轉型專案的商業機會，也成功在新客戶領域中擴展愛立信的市占率。

周大企在電信產業擁有超過25年的豐富經驗。加入愛立信超過十年時間，自2015年起擔任台灣愛立信副總經理，負責新事業發展部門並持續推動公司的營收成長。在任職期間，他為台灣愛立信贏得第一個管理服務(managed service)合約 ，進而為公司開啟數位轉型專案的商業機會，並成功在新客戶領域中擴展愛立信的市占率。

周大企跳脫傳統框架的思考以及領導方式為公司帶來許多創新，曾兩度榮獲愛立信內部著名的的頂尖表現獎。在擔任此職位之前，周大企主導台灣愛立信的專案事務處，負責協助所有愛立信在台灣的客戶，協助他們達成最頂級的網路表現。

加入愛立信之前，周大企曾在台灣，大陸、日本、印尼以及美國等地擔任各種不同職位。他曾參與多項網路部署規畫專案，如台灣第一個GSM網路RF設計及優化，和其他世界各地的重要網路部署。在多年的產業經驗中，周大企擁有豐富且廣泛的領導經驗，他還獲得Leadership Edge計畫的認證，並於2002年由Richard Ivey商學院與Nortel共同頒發認證。周大企擁有德州大學奧斯汀分校電機碩士學位。