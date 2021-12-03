由林心如擔任總製作人兼女主角的《華燈初上》上月底已經在Netflix上架，播出後創下紀錄，成為最快登上台灣市場排行榜第1名的台劇，劇情與演員也受到熱烈討論，其中擔任反派「彪哥」李李仁「神一般的演技」成為話題之一，今(2日)飾演李李仁身邊刺青男的配角粘詩楷則發文，除了分享扔冰塊一幕是李李仁想出的點子，也透露重要的強暴戲碼，李李仁每喊卡就不斷向飾演「李淑華（Hana）」的劉品言道歉，讚李李仁不僅有演員的專業素養，私下更是體貼暖男。

李李仁老婆陶晶瑩看完《華燈初上》後，日前曾發文力挺老公，並分享李李仁過往演出角色說：「其實他努力嘗試了很多角色，有的大賣、有的不太賣。但賣不賣之前，誰知道？只有全力以赴，享受他最愛的演員之路！如果你還不認識他，可以給他一個機會。很認真的演員，李李仁。」被網友大讚是真愛，今她再轉發《華》同劇演員粘詩楷的發文，向大家揭露「你不知道的彪哥」。

粘詩楷表示，這回有幸在《華燈初上》演出，在片場時幾乎和李李仁形影不離，思考怎麼配合彪哥的角色當一個稱職的小弟，也希望可以從中學到東西，他指出一開始跟李李仁碰面時，就感覺到對方的「強大氣場」，「這種感覺並不是指明星的架子，而是一個成熟穩重的演員散發出來的光芒」，也分享私下的李李仁休息時間就是玩手遊，提到手遊就滔滔不絕，有如一般的大男孩，但一回到鏡頭前又相當細心投入。

劉品言還原去年拍劇中強暴戲始末，分享傷痕都是特效妝。（圖／翻攝自劉品言 Esther LIU臉書）

粘詩楷進一步說，在酒店丟冰塊的戲碼其實是李李仁機智想出的主意，原本的劇本設定是要「彪哥」對李淑華襲胸，但李李仁覺得不妥，提議可否換成丟冰塊到胸前，因此出現了經典的冰塊戲碼，至於那場大家討論熱烈的強暴戲，粘詩楷形容：「每當導演喊卡，李仁哥總是先以自己的身體遮蔽品言姐衣不蔽體的上半身，並且不斷說著抱歉，直到助理將浴巾拿來圍裹品言姐，同時也會一直關心品言姐是否有撞傷膝蓋……等等。」

見此，粘詩楷強調，雖然這些小動作可能對李李仁來說只是專業演員素養，但讓粘詩楷更看出李李仁溫暖細心一面，但當導演喊Action後，李李仁又能切換自如，變成鏡頭前令人髮指的彪哥，令粘詩楷相當欽佩，並大讚李李仁私下為人，陶晶瑩笑回：「哇！原來彪哥這麼尖頭慢（紳士）！哇！原來流氓這麼溫柔細心還這麼會打字！」，李李仁也親自感謝：「謝謝粘大哥！等彪哥蹲出來，再一起去找華華，看看老朋友！啊，不是啦！再一起去滑雪、划龍舟啦！！謝謝你的好演技，讓彪哥可以無後顧之憂的對華華亂滑一通！你超棒的！下次見！」。

而對於這場強暴戲，劉品言昨(2日)晚間發文說，有人看了劇後問她那是替身嗎？她哭笑不得說：「那是我，在團隊的保護下，我們在戲裡由心到外在，都在努力靠近真實」，並透露那場戲是去年冬天拍的，只有臉上的傷痕是特效妝，強調：「山上刺骨凍僵的寒風，與團隊齊心完成的熱血，都是真實的」。

網友回應：「這段搭配雨夜花，心都碎了！品言好會演啊」、「演技太好了，被圈粉」、「演得太好都不敢看了~好心酸」、「看完彪哥，害我趕快重新去看李李仁之前的好爸爸形象，超怕彪哥形象一直在腦海中揮之不去」、「真的是演技精湛，謝謝你們精彩的演出」。