高嘉瑜受暴案引發全台關注家暴事件議題，台南市社會局公布今年1至11月家暴通報件數達8298件，其中親密暴力3736件占4成5，最常見為恐怖情人類型，台南市社會局呼籲受害人可打110、113，或直接求助家暴暨性侵害防治中心。

高嘉瑜受暴事件連日滾雪球發酵，家暴案話題引發社會關注，台南市社會局統計，6都每年平均通報的家暴案件數1萬5000件，台南市近萬件，低於6都平均值。其中恐怖情人暴力是最常見類型，台南市3000多件仍低於6都平均7000多件。

台南市42歲「小芳」是家庭主婦，平時照顧3歲女兒，還要提心吊膽防遭丈夫毆打，只因另一半懷疑她有「小王」，她的家庭生活從此籠罩在受罵與拳打腳踢的陰影中。

小芳顧忌經濟依賴丈夫且需撫養女兒，長期隱忍家暴不敢對外求助，某次再遭丈夫嚴重施暴，終於忍無可忍，撥打113家暴電話通報，社工員評估案件具高度風險，緊急啟動庇護安置母女，協助申請保護令與解決租屋、就業問題，令她脫離暴力魔爪。

台南市社會局表示，台灣每5名女性就有1人曾受親密關係暴力，台南市的恐怖情人暴力中，多數因猜疑、情感變故等因素，發生過度控制與攻擊行為，包含言語、情感、身體與性的不當對待，甚至限制行動等。

台南市家暴暨性侵害防治中心主任施清發表示，家暴法施行已邁入第23年，針對每一個案都結合警政、衛政做專案庇護，並有經濟扶助與心理諮商資源。

施清發表示，遭遇暴力事件，應冷靜謹慎，盡快離開暴力現場，若遭受暴力威脅而無法發聲時，可善用「540」手勢無聲求助。

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