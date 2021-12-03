新北國王3日宣布，將由里金斯取代先前突然返美的杰倫，也讓他們本季里金斯、湯瑪士及麥卡洛3名洋將全都有NBA選秀背景與打球資歷，不過麻煩的是，目前除了湯瑪士已經解除隔離加入練球，麥卡洛與里金斯都還沒抵台隔離，代表國王在11日新球季首戰與18日主場開幕戰都可能只有單洋將可用，看來戴維斯必須趕緊準備上場了。

以下是新北國王新聞稿內容，『新北國王籃球隊3日宣佈簽下前NBA知名大鎖里金斯（DeAndre Liggins）。這位33歲後衛為2011年NBA次輪53順位選秀，加上先前的湯瑪士（Thomas Welsh，2018年次輪第58順位）、麥卡洛（Chris McCullough，2015年首輪第29順位），新北國王組成3名NBA等級洋將豪華陣容！

以防守聞名的里金斯，拿過2次發展聯盟 G-League年度防守球員獎項，在NBA生涯也擁有「柯瑞（Stephen Curry）大鎖」美名，效力騎士隊時多次被詹姆斯（LeBron James）誇讚其防守功力。

里金斯5年NBA資歷從魔術隊發跡，後續為雷霆、熱火、騎士、獨行俠、公鹿與鵜鶘效力過，2018年往海外發展，待過希臘、西班牙以及英國。上季在英國聯賽以4成06三分命中率，繳出14.4分、5.4籃板、6.9助攻、1.6抄截的全能成績，不僅率領球隊奪冠，還榮獲冠軍賽MVP、年度最佳陣容、年度最佳防守陣容3大獎項。

「杰倫（Jerran Young）家裡狀況讓他本季有可能來不及回來，因此我們必須啟動備案。」新北國王執行長陳信生說道，「儘管如此，我們仍持續跟他保持密切聯繫，將全力協助他度過難關，就算本季沒辦法加盟，未來仍希望有合作的機會。」

總經理毛加恩表示，湯瑪士、麥卡洛都是200公分以上長人類型球員，原本就設定要找一名能攻能守的洋將搭配。而里金斯在NBA就是專門封鎖柯瑞、哈登、利拉德等得分機器的大鎖，也在不同聯盟拿過許多防守獎項，加上後續培養的外線能力、198公分的身高與210公分以上的臂展，可以從1號守到4號，這就是新北國王在尋找的頂級3D型球員，讓洋將陣型可以靈活的搭配。

總教練萊恩（Ryan Marchand）也相當期待里金斯的到來，「過去在G-League就對里金斯非常熟悉，他不只擁有廣大的防守範圍，更重要的是他的企圖心、鬥志和經驗，能帶動團隊氣勢，相信在比分相近時，能夠扮演關鍵角色！」

P.LEAGUE+賽季將在本周展開，湯瑪士已加入練球、麥卡洛則歷經漫長的文件流程後，最快本周啟程來台。新北國王首場戰役將在12月11日作客福爾摩沙台新夢想家，接著12月18日進行主場開幕周賽事，首日對戰富邦勇士，翌日再次與夢想家交鋒，12月份主場賽事售票全台ibon售票系統（https://bit.ly/3DKAZka）全面開賣。』