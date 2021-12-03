勞動力發展署中彰投分署南投就業中心與喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場攜手合作，印製虎年新春紅包袋，別出心裁的是，此次結合南投縣在地6位書法名家為紅包袋題上各式年節應景吉祥話，預計從12月1日起，分送給前往南投就業中心求職的民眾，每人限量領取1組紅包袋，除了希望民眾就業及雇主徵才都順利，也祝福大家新的一年都福虎生風。

南投就業中心主任楊子誼表示，本次承製分署虎年紅包袋印刷工作的喜樂愛加倍工場，為中彰投地區庇護工場之一，並透過提供身心障礙者服務的小作所，為紅包袋黏貼分裝，在祝福民眾求職順利同時，也創造社會福利機構更大的附加價值，希望藉由行政部門的拋磚引玉，讓企業及社會大眾對於弱勢者有更多的關懷與重視。

還邀集同為書法家的南投縣政府文化局長林榮森，以及簡銘山、莊一琳、涂錦進、洪嘉勇、黃昭祥等6位名家獻上墨寶，為紅包袋題字，既增添了濃濃的藝文氣息，也注入了滿滿的年節氛圍。

規劃印製新年紅包袋的南投就業中心表示，南投地區幅員遼闊，因應民眾求職需求及條件，該中心透過網路實體整合多元管道以提升服務品質，期盼成為民眾求職服務的好厝邊，以提供最適合的就業資源，協助民眾媒合適性職缺，民眾如有就業需求，可善用各鄉鎮就業服務站諮詢服務，或參加定期辦理的徵才活動，而因應疫情並增加媒合機會，也提供視訊面試服務。