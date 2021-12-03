在消費者信心陸續回流下，日本11月服務業PMI(採購經理人指數)衝到兩年多以來最高位置。

au Jibun銀行日本11月服務業PMI，從10月的50.7大幅上揚至53，不僅超過景氣榮枯點50以上，同時也創下自2019年8月以來最高水位。

該指數編撰調研單位IHS Markit認為，日本因抗疫而實施的緊急狀態取消後，信心與銷售同步成長。不過，市場需求雖增加，但日本11月服務業卻是自7月以來，首次縮減人力。

因全球晶片依舊短缺，以及原物料價格持續居高不下，很多日本製造業現在都有不小的營運壓力。不過，當地民眾外食機會以及過夜住宿等一些與服務業相關的活動逐漸增加之下，日本的經濟也會跟著好起來。

IHS Markit表示，11月廠商成本大增困擾，不僅製造業有，其實服務業也感同身受。

至於製造業與服務業混合計算的綜合PMI，11月的53.3也是到達4年多以來最高位置。