中華職棒總冠軍賽於前天晚上結束，中信兄弟成功橫掃統一獅拿下睽違11年的總冠軍與隊史第8冠，此外中信老闆辜仲諒也說這冠讓他等了20年之久，而賽後中信兄弟的球員都接連坦開心胸說出感性的話，王牌終結者李振昌就在臉書說：「大象走慢終究會到終點，我們今年不再是亞軍！」

然而這句話還不只從他口中說出，因為對於中信兄弟球員來說，這句話可說是「隊史金句」，這段感人肺腑的話是從陣中傳奇球星彭政閔口中說出，並一直流傳到學弟們這邊，當然彭政閔在退休後可能沒想到，這次大象真的爬了好久，才終於走到終點，過去「7年6亞」的悲劇才終於畫下句點。

李振昌除這句話外繼續說道：「2018是我進入兄弟的第一個球季，也是唯一連季後賽都沒辦法參與的球季，接下來2年都看對方在我們面前拋彩帶，那畫面一直在我腦海裡，讓我充滿遺憾。感謝大家一起努力，終於輪到我們了！最後這甜美果實是大家一起拿到的，謝謝各位球迷不離不棄。」

而李振昌的棒球生涯也充滿驚奇，今年35歲的他在2013年升上大聯盟，成為第九位升上大聯盟的台灣選手，他早在2008年就加盟了印地安人，在2012年還經歷韌帶置換手術，非常不容易，2014年他正式與球隊簽下大聯盟合約，並於9月5日拿到大聯盟首勝。

2016年轉投日本職棒西武獅，之後又重返MLB洛磯和道奇小聯盟，可惜都未再升上大聯盟，之後決定加入中職選秀，2018年他以首輪第3順位被中信兄弟選上，之後成為球隊最倚賴的王牌終結者，本季他出賽53場拿下5勝1敗2中繼24救援，自責分率是相當優秀的2.42，而他也終於在台灣一圓冠軍夢。