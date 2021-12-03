古道既有橋梁支撐已補強，民眾需依橋梁乘載限制通行。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉特富野古道全長6.32公里，嘉義林管處原預計整修至明年8月止，但考量現場不宜以大型機具進場，工程暫停，預計明天起重新開放，未來會再調整設計重新發包施工整修，屆時再請民眾注意配合。

老少咸宜廣受民眾歡迎的特富野古道步道0K至3.75K共有13座橋梁屬平坦路段，後段則是陡下的枕木階梯。嘉義林管處表示，原預計修繕橋梁、休憩亭、路堤步道，並新設跳石步道及替代路線等，但因考量現場不適宜以較大機具進場擾動，基於維護古道自然風貌，決定暫停該項工程，並已補強古道既有橋梁支撐，民眾需依橋梁乘載限制通行。

嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，也是山海圳國家綠道重要路段，原為日本人為採伐阿里山地區檜木而築成的阿里山鐵路支線「水山線」，用來運送珍貴的紅檜、台灣扁柏，2001年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美、兼具歷史遺跡，因此大受歡迎。