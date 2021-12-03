追念台灣經濟奇蹟與科技興邦的締造者李國鼎資政逝世二十周年，由李國鼎科技發展基金會及台灣半導體產業協會（TSIA）舉辦的李國鼎紀念論壇3日登場，並以「台灣半導體．世紀新布局」為主題，共同探討如何持續推升台灣半導體產業榮景，再造產業持續成長契機。

李國鼎紀念論壇由李國鼎科技發展基金會董事長暨中磊董事長王伯元出任論壇主席，鈺創董事長盧超群擔任論壇召集人暨主持人，邀請台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求、日月光執行長吳田玉等業界大老，就半導體產業未來發展發表專題演說並參與專題討論。

王伯元表示，時逢李國鼎資政逝世二十周年，撫今追昔，無盡緬懷。歷經多年努力，台灣半導體產業在全球業界擁有洞見觀瞻的領導地位，成為全球產業鏈值得信賴的重要夥伴，相對也面臨諸多挑戰。期待透過領導者之思維，提出更高層次的合作大戰略，打造系統整合創新的出海口，成為全球半導體產業的造局者，確保當前優勢與榮景，並再創高峰，以令台灣在未來數十年後依舊是太平洋上最耀眼的矽島。

盧超群表示，30年前的經歷如今仍清晰如昔，謹將佩服無法的KT Li（李國鼎）精神傳述下去：他雖然是個大官，從來就沒有架子而是位實業家及創業家，勇於興利而無畏批評，應該是君子無欲則剛，任重道遠，而且打心底就是以國家興亡為己任，真正做到計利應計天下利，故此能勇往直前，所以贏得大家如此尊敬。